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Воронежские семьи участников СВО атакуют лже-военкоры

Жителей региона предупредили о новой схеме обмана.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже активизировались мошенники, которые под видом военных корреспондентов выманивают деньги у родственников бойцов СВО. Об этом 17 июня предупредила пресс-служба Киберполиции России.

Злоумышленники действуют так: звонят семьям и заявляют, что якобы готовят репортаж о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем. Играя на эмоциях, они начинают предлагать платные услуги по ускоренному оформлению выплат, наград и поиску информации о судьбе солдата.

В ведомстве призвали родственников бойцов не доверять непроверенным данным и верифицировать любую информацию исключительно через официальные источники. Никаких «посредников» для получения государственной помощи быть не может.