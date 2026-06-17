В Новороссийске простились с главным режиссером НМДТ Евгением Кушпелем

Директор театра Олег Бередин рассказал, что свою последнюю роль Евгений Кушпель сыграл в спектакле «Невеста из Имеретии» на международном фестивале «Боспорские агоны» в Керчи. На закрытии фестиваля режиссер отсутствовал, поэтому диплом и кубок «За лучшую мужскую роль» он при жизни не получил. Награды были переданы его родным под аплодисменты во время церемонии.