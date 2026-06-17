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Марк Эйдельштейн залез на ограду закрытого нижегородского стадиона «Водник»

Кадр появился 17 июня 2026 года в соцсетях артиста — он включил фото в серию под ироничным названием «Миллениалы под прикрытием».

Актёр Марк Эйдельштейн привлёк внимание публики необычным снимком: на нём он взбирается на ограждение закрытого нижегородского стадиона «Водник». Кадр появился 17 июня 2026 года в соцсетях артиста — он включил фото в серию под ироничным названием «Миллениалы под прикрытием».

Напмоним, что Марк Эйдельштейн — уроженец Нижнего Новгорода, он родился в 2002 году. В марте сообщалось, что актер сыграет в сериале «Хакеры» (18+).

Стадион «Водник» ещё в 2025‑м признали аварийным. Сейчас судьба объекта связана с механизмом КРТ: чтобы проект окупился, на территории планируют возвести два жилых небоскрёба высотой до 140 метров — из‑за этого площадь спортивного комплекса может сократиться примерно вдвое.

Местные жители оспаривают законность работы комиссии, которая оценивала объекты «Водника», а на публичных обсуждениях инициатива по застройке не нашла ни одной поддерживающей голоса.

Ранее дела по стадиону «Водник» объединили в нижегородском райсуде.