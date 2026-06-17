Марк Эйдельштейн залез на ограду закрытого нижегородского стадиона «Водник»

Стадион «Водник» ещё в 2025‑м признали аварийным. Сейчас судьба объекта связана с механизмом КРТ: чтобы проект окупился, на территории планируют возвести два жилых небоскрёба высотой до 140 метров — из‑за этого площадь спортивного комплекса может сократиться примерно вдвое.