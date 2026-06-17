Житель Гурьевска ударил в глаз соседа, который конфликтовал с его женой

Известно, что горожанин гулял с собакой, во дворе встретил соседку, выгуливавшую своего питомца. Разгорелся конфликт, для разрешения которого дама и позвала супруга. Тот, не разобравшись в ситуации, ударил оппонента кулаком в глаз. Тому в больнице позже диагностировали проникающее ранение внутриглазной оболочки глаза. А это тяжкий вред здоровью.