В поселке Ковернино улучшили мобильный интернет

Качественный сигнал теперь доступен не только в центре населённого пункта, но и у главных туристических точек: живописного подвесного моста через реку Узолу, дома купца Малышева с резными наличниками, легендарных «Трёх сосен» и музейно-выставочного центра «Отчина», где можно увидеть коллекцию ковернинской хохломы и сфотографироваться с двухметровой деревянной ложкой.