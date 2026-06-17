Глава Волгоградстата Александр Чунаков уступил место эффектной блондинке

Отметим, в новой должности Анна Сафонова находится с 9 июня. Руководитель имеет высшее экономическое и юридическое образование. С 2014 по 2017 работала в госструктурах, в том числе и в администрации Красноармейского района Волгограда. В статистическом органе с 2017 года и прошла трудовой путь от рядового специалиста до начальника отдела. С 2025 года назначена на должность заместителя руководителя Волгоградстата.