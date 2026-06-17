Дивногорск отметил 63-летие вместе с Красноярской ГЭС

«История нашей станции и история Дивногорска — это единая летопись созидания. Как когда-то ГЭС дала старт рождению города, так и сегодня наша миссия — не только надежно обеспечивать страну энергией, но и вкладываться в процветание города у Дивных гор», — отметил Станислав Легенза.