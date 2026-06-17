Дивногорск отметил 63-летие вместе с Красноярской ГЭС

Дивногорск вместе с Красноярской ГЭС отпраздновал свой 63-й день рождения. Праздник прошел в минувшие выходные и собрал более 3 тысяч гостей.
Энергохолдинг Эн+ в лице Красноярской ГЭС, как градообразующее предприятие, традиционно принимает активное участие в организации праздника. Мероприятия начались с фестиваля «У Дивных гор». На его открытии к горожанам обратились глава города Дмитрий Иванов и директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
«История нашей станции и история Дивногорска — это единая летопись созидания. Как когда-то ГЭС дала старт рождению города, так и сегодня наша миссия — не только надежно обеспечивать страну энергией, но и вкладываться в процветание города у Дивных гор», — отметил Станислав Легенза.
На Административной площади города был дан старт очередному сезону трудовых отрядов. Этот проект, поддержанный Эн+, позволяет молодежи Дивногорска почувствовать себя самостоятельной и внести свой вклад в благоустройство родного города. В этом году в ряды отряда влились еще 60 детей сотрудников ГЭС.
Также на главной сцене поприветствовали одаренных детей Дивногорска, которые добились выдающихся успехов в учебе, художественном и техническом творчестве, а также в спорте. Компания Эн+ помогает в модернизации профильных учебных заведений, таких как Дивногорский гидроэнергетический техникум.
Параллельно с официальными мероприятиями Эн+ подготовил для гостей и жителей города интерактивные локации и творческие мастерские. Самые маленькие гости собирали огромные пазлы с символами энергетики, проверяли ловкость, мастерили поделки и участвовали в масштабной раскраске. Любители запечатлеть моменты могли воспользоваться яркими фотобудками.
Вечером энергохолдинг преподнес горожанам еще один подарок — зажигательное выступление группы «Яхонт» и других музыкальных коллективов. Тысячи огней праздничного фейерверка, озарившие небо над Енисеем, стали эффектным завершением насыщенного дня.