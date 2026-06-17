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В России прооперируют тяжело пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском

Врачи оперируют двоих тяжело пострадавших при атаке ВСУ детей из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о двоих тяжело пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Подробности сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».

Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском. В результате погибла одна женщина, семь человек, в том числе дети, получили ранения и были госпитализированы.

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников сообщил о готовности гомельских больниц принять пострадавших при такой необходимости.

— На границе сейчас находятся две бригады скорой медицинской помощи, — сказал он.

Алейников также рассказал журналистам, что после произошедшего белорусские власти постоянно находятся на связи с российской стороной. И отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощью. Кроме того, из Гомельской области выехали три автомобиля скорой помощи, и что реанимобили с медперсоналом готовы при необходимости перевезти пострадавших в Беларусь. (Здесь мы подробнее писали, что бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область в сопровождении машин ГАИ и МЧС для оказания помощи пострадавшим).

Сообщается, что со всеми пассажирами работает психолог. Брянские врачи оперируют тяжело пострадавших.

— В Брянске тяжело пострадавшим, это двое ребят, оказывается медицинская помощь. Сейчас операция как раз происходит, — уточнил замглавы Гомельской области.

Но еще Дмитрий Алейников рассказал хронологию событий. Он сообщил, что в 05.30 из Речицы выехали два пассажирских автобуса, в которых ехали в сумме 90 человек, в том числе 41 ребенок. После атаки беспилотника один из пассажиров позвонил в райисполком и сказал о произошедшем.

— Около 11.00 в райисполком поступило сообщение от одного из пассажиров об атаке БПЛА на территории Брянской области. В пострадавшем автобусе находилось 43 человека, — отметил чиновник.

Известно, что уже в ближайшее время остальных пассажиров автобусов доставят домой в Беларусь.

А вот что в Минздраве России сказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Также стало известно, что СК Беларуси вместе с СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Здесь мы писали, как МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Кроме того, Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми: «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения».

Ранее «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.

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