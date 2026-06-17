В России прооперируют тяжело пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском

Алейников также рассказал журналистам, что после произошедшего белорусские власти постоянно находятся на связи с российской стороной. И отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощью. Кроме того, из Гомельской области выехали три автомобиля скорой помощи, и что реанимобили с медперсоналом готовы при необходимости перевезти пострадавших в Беларусь. (Здесь мы подробнее писали, что бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область в сопровождении машин ГАИ и МЧС для оказания помощи пострадавшим).