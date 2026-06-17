Команда Южного Урала вошла в число победителей конкурса «Лидеры России»

Победителями шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети», стали 60 команд из 33 субъектов страны. В число лучших вошла команда правительства Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
«Лидеры России» — флагманский проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом сезоне конкурс впервые проводился в командном формате, а заявки подали 75 тысяч управленцев из РФ и 66 иностранных государств. Финал проходил с 9 по 15 июня в Мастерской управления «Сенеж». Участники выполняли задания, созданные специально для нового формата, показывая, как они умеют работать вместе: анализировать данные, принимать решения, делить обязанности и предлагать реальные решения для важных общественных задач. Финалистами стали 1400 человек, объединенных в 280 команд, а победителями определены по 15 команд в каждой из четырех категорий.
В состав команды правительства Челябинской области, победившей в категории «Государственные управленческие команды», вошли: заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц, министр ЖКХ Людмила Алпатова, министр архитектуры Ольга Никитина, министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе и начальник главного управления государственного строительного надзора Кирилл Мозгалев. Лидеры смогут принять участие в суперфинале конкурса осенью 2026 года и получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.