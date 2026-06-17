Команда Южного Урала вошла в число победителей конкурса «Лидеры России»

«Лидеры России» — флагманский проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом сезоне конкурс впервые проводился в командном формате, а заявки подали 75 тысяч управленцев из РФ и 66 иностранных государств. Финал проходил с 9 по 15 июня в Мастерской управления «Сенеж». Участники выполняли задания, созданные специально для нового формата, показывая, как они умеют работать вместе: анализировать данные, принимать решения, делить обязанности и предлагать реальные решения для важных общественных задач. Финалистами стали 1400 человек, объединенных в 280 команд, а победителями определены по 15 команд в каждой из четырех категорий.