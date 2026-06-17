Депутат Госдумы от «Единой России» обсудил продовольственную безопасность

На базе Воронежского федерального аграрного научного центра им. В. В. Докучаева с участием депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Евгения Ревенко и под председательством министра сельского хозяйства Воронежской области Валерия Мелещенко состоялся круглый стол, посвященный проблемам продовольственной безопасности и импортозамещению в сфере селекции и семеноводства.
В рамках визита парламентарию показали музей и рассказали, как менялись сельхозкультуры за более чем вековую историю центра. Сейчас научный центр предлагает аграриям 46 сортов и гибридов собственной селекции, адаптированных для более чем 30 регионов страны, а в ближайшее время планируется внедрение еще 8 новых сортов. Ученые также запатентовали технологию применения минеральных удобрений, повышающую их эффективность почти на треть.
«Сегодня мы выслушали, что требуется для такого центра. Конечно, необходимо выделение дополнительных средств для переоборудования в целях научных исследований. Также требуется и кадровая обеспеченность», — заявил Евгений Ревенко.
Как отметил депутат, поддержка селекции и семеноводства сегодня — одна из главных задач в масштабах всей страны, перед аграриями стоит задача в кратчайшие сроки выйти на полное импортозамещение.
Важно отметить, что на итоговом отчетно-программном Форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия» прозвучало предложение включить направление продовольственной безопасности и отечественной селекции в новую Народную программу партии. Идею поддержал Председатель партии Дмитрий Медведев.