Единый день открытых дверей состоится в московских колледжах 20 июня

В этот день абитуриенты и школьники узнают о правилах поступления в учреждения СПО, а также пообщаются с преподавателями и выпускниками. Кроме того, ребятам расскажут о востребованных профессиях. Полное расписание мероприятий, а также форму обязательной регистрации можно найти по ссылке.