Единый день открытых дверей состоится в московских колледжах 20 июня

Более 50 столичных колледжей станут площадками для проведения единого дня открытых дверей 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Повышение престижа среднего образования отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этот день абитуриенты и школьники узнают о правилах поступления в учреждения СПО, а также пообщаются с преподавателями и выпускниками. Кроме того, ребятам расскажут о востребованных профессиях. Полное расписание мероприятий, а также форму обязательной регистрации можно найти по ссылке.
«Учебные заведения подготовили насыщенную программу: свыше 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Школьники увидят современные лаборатории и мастерские и попробуют себя в самых разных профессиях — от работы на станках с числовым программным управлением до приготовления блюд из ресторанного меню и создания компьютерных игр», — отметила Анастасия Ракова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.