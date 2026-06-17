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Воронежские врачи за год поставили на ноги мужчину после инсульта

Воронежец уже ходит с тростью после операции по поводу инсульта.

Источник: Комсомольская правда

Врачи БСМП № 1 в течение года поставили на ноги молодого воронежца после инсульта. Мужчина попал в больницу весной 2025-го.

28-летнего больного привезли в приемное отделение без сознания. Врачи определили у пациента геморрагический инсульт с формированием внутримозговой гематомы.

После стабилизации основных кровяных показателей ему сделали операцию — декомпрессивную трепанацию черепа, уменьшив внутричерепное давление и предупредив нарастание отека мозга, и удалили внутримозговую гематому.

Некоторое время после операции больной находился в реанимации на аппарате ИВЛ, после чего его перевели в реабилитационное отделение, где он прошел за год несколько курсов.

— Пациент заново учился сперва мобильности в кровати, затем — самостоятельно сидеть, вставать, развивать функциональную мобильность с помощью кинезиотерапии, стретчинга (упражнения для глубокого растяжения мышц и связок) и тренажеров. Восстанавливал навыки хождения сначала с поддержкой, а затем и самостоятельно, — сообщили в БСМП № 1. — Сейчас он передвигается сам — пока с тростью, проходит по коридору большие расстояния. Недавно ему провели костно-пластическую операцию по восстановлению дефекта черепа.