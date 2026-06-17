Воронежские врачи за год поставили на ноги мужчину после инсульта

— Пациент заново учился сперва мобильности в кровати, затем — самостоятельно сидеть, вставать, развивать функциональную мобильность с помощью кинезиотерапии, стретчинга (упражнения для глубокого растяжения мышц и связок) и тренажеров. Восстанавливал навыки хождения сначала с поддержкой, а затем и самостоятельно, — сообщили в БСМП № 1. — Сейчас он передвигается сам — пока с тростью, проходит по коридору большие расстояния. Недавно ему провели костно-пластическую операцию по восстановлению дефекта черепа.