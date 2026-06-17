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Стармер назвал безрассудной стрельбу фрегата РФ в Ла-Манше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в беседе с BBC News признал, что его тревожит ситуация с предупредительной стрельбой, которую открыл российский фрегат «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«То, что случилось в проливе, очень беспокоит. Это было безрассудно», — заявил политик.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что моряки с фрегата «Адмирал Григорович» применили оружие, чтобы остановить гражданскую яхту в проливе Ла-Манш. Судно игнорировало сигналы и приближалось к военному кораблю на малое расстояние.

Экипаж фрегата несколько раз пытался выйти на связь с яхтой по международному радиоканалу. Однако, несмотря на все усилия, гражданское судно продолжало сокращать дистанцию. Когда расстояние между ними уменьшилось до 150 метров, командир фрегата отдал приказ открыть предупредительный огонь из стрелкового оружия по курсу яхты.

Сейчас этот инцидент расследует Министерство обороны Великобритании.

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