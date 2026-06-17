Стармер назвал безрассудной стрельбу фрегата РФ в Ла-Манше

Экипаж фрегата несколько раз пытался выйти на связь с яхтой по международному радиоканалу. Однако, несмотря на все усилия, гражданское судно продолжало сокращать дистанцию. Когда расстояние между ними уменьшилось до 150 метров, командир фрегата отдал приказ открыть предупредительный огонь из стрелкового оружия по курсу яхты.