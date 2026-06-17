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В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности 17 июня

В МЧС напомнили жителям региона: если будут обнаружены обломки беспилотников, подходить к ним категорически нельзя.

Об отмене режима беспилотной опасности в Нижегородской области проинформировали местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области через SMS-рассылку.

Ранее этот режим сохранялся на протяжении примерно девяти часов. В МЧС напомнили жителям региона: если будут обнаружены обломки беспилотников, подходить к ним категорически нельзя.

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