В Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности 17 июня

Об отмене режима беспилотной опасности в Нижегородской области проинформировали местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области через SMS-рассылку.
Ранее этот режим сохранялся на протяжении примерно девяти часов. В МЧС напомнили жителям региона: если будут обнаружены обломки беспилотников, подходить к ним категорически нельзя.
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