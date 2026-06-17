Названы победители летней спартакиады школьных спортивных клубов Калининградской области

Во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде провели спартакиаду школьных спортивных клубов. Посвящена она была 80-летию образования Калининградской области и собрала ребят от 10 до 13 лет, отдыхающих в загородных стационарных и пришкольных лагерях.