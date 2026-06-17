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Названы победители летней спартакиады школьных спортивных клубов Калининградской области

Ребят ждали множество состязаний: от футбола до лазертага.

Источник: Комсомольская правда

Во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде провели спартакиаду школьных спортивных клубов. Посвящена она была 80-летию образования Калининградской области и собрала ребят от 10 до 13 лет, отдыхающих в загородных стационарных и пришкольных лагерях.

Как рассказали в областном правительстве, победителем признана команда лицея № 18 Калининграда, второе место заняла гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина, а третье — школа поселка Железнодорожного.

Соревнования проходили по трем дисциплинам. В фиджитал-футболе участники состязались на реальной площадке и на виртуальном поле в симуляторе.

Соревнования по фиджитал-баскетболу включали в себя два этапа: баскетбольный матч в формате 3×3 и виртуальный турнир.

Тактический бой объединил физическую активность в лазертаге и виртуальные сражения в игре на компьютере.

Победители определялись по сумме набранных очков.

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