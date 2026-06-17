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Татьяну Юшковскую избрали главой Октябрьского района Ростовской области

Депутаты избрали главу администрации Октябрьского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в должности главы администрации Октябрьского района утвердили Татьяну Юшковскую. Об этом 17 июня сообщают местные власти.

Решение приняли на внеочередном собрании депутатов. Напомним, ранее управленец возглавляла район как врио главы администрации, а до этого была первым заместителем руководителя районной администрации.

С 2001 по 2023 год Татьяна Юшковская прошла путь от начальника бюджетного отдела до заместителя главы администрации — начальника финансово-экономического управления.

Сегодня при утверждении в должности главы районной администрации Татьяна Юшковская пообещала делать все возможное для дальнейшего развития муниципалитета.

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