Юрий Бабанский: растим достойную смену славному поколению пограничников

«Здорово, что наш народ от мала до велика, как это было во все времена, вновь стоит на защите нашего Отечества. Мы являемся достойными продолжателями славных традиций наших людей, растим достойную смену. Посмотрите, сколько молодёжи, юных друзей пограничников. Они молодые ещё, но наверняка в глубине души уже готовы к защите Отечества, готовы выполнить свой долг», — заявил он.