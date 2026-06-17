Юрий Бабанский: растим достойную смену славному поколению пограничников

Легендарный пограничник, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Юрий Бабанский посетил Нижний Новгород 17 июня.
Генерал-лейтенант Юрий Бабанский.
В рамках визита он побывал в Парке Победы, на Аллее пограничной славы и памятника «Пограничникам всех поколений посвящается…», где возложил цветы к мемориальным объектам, посвящённым защитникам государственной границы и воинской славе Отечества. После этого Юрий Васильевич встретился с ветеранами пограничной службы Нижегородской области, членами семей пограничников, представителями патриотических организаций и молодёжью.
«Такие мероприятия очень важны, особенно для подрастающего поколения», — отметил в ходе встречи полковник пограничной службы в отставке, участник боевых действий в Афганистане Борис Васильевич Сундуков. Он подчеркнул, что пограничники всегда равнялись на героев-предшественников, которые дали достойный отпор провокаторам на острове Даманский.
Юрий Бабанский в марте 1969 года принимал участие в отражении вооружённых провокаций на советско-китайской границе. Награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза, орденами и медалями СССР и РФ.
Он отметил, что горд тем, что всю свою жизнь отдал служению пограничным войскам, её славным традициям.
Юрий Васильевич поблагодарил организаторов и юнармейцев за радушный товарищеский приём в Нижнем Новгороде.
«Я не первый раз у вас в гостях и могу сказать о том, что вы быстро продвигаетесь в деле патриотического воспитания молодёжи», — сказал пограничник.
Он обратил внимание на то, что мероприятие собрало много молодежи и что она помогает здесь тем, кто находится сегодня на СВО. К примеру, собирает снаряжение, дроны для бойцов.
«Здорово, что наш народ от мала до велика, как это было во все времена, вновь стоит на защите нашего Отечества. Мы являемся достойными продолжателями славных традиций наших людей, растим достойную смену. Посмотрите, сколько молодёжи, юных друзей пограничников. Они молодые ещё, но наверняка в глубине души уже готовы к защите Отечества, готовы выполнить свой долг», — заявил он.
Юрий Бабанский подчеркнул, что память должна передаваться из поколения в поколение.
«И тогда мы будем сильным, мощным государством и обществом. Тогда враг будет считать, что вот это вот этих людей нельзя трогать, их надо уважать», — уверен Герой СССР.
В заключении он пожелал здоровья ветеранам, а молодежи — быть верными Отечеству, достойно нести знамя своего государства.
Добавим, что организатором мероприятий выступила Нижегородская областная общественная организация ветеранов пограничной службы «Нижегородский пограничник» имени генерала армии В. А. Матросова.