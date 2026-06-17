Белорусские дети-футболисты получили осколочные ранения после атаки БПЛА по автобусу, в котором ехала команда с сопровождающими. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
По словам уполномоченного РФ по правам ребенка, всем пострадавшим детям сейчас оказывается полный объем необходимой медицинской и психологической помощи. Пострадавшие дети находятся в Брянской областной детской больнице.
«У них осколочные ранения. На месте работают медики и психологи. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщила.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа туристический автобус, в котором ехала детская футбольная команда из города Речицы Гомельской области вместе с сопровождающими — всего 43 человека. Поездку детей на отдых в Геленджик организовали в частном порядке. По уточненным данным Минздрава Беларуси, в результате атаки автобуса дроном ВСУ погибла одна женщина, еще восемь человек, в том числе шесть детей, пострадали. Двоим наиболее пострадавшим детям потребовалась срочная операция.
Ранее МИД Беларуси потребовал от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском: «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения».
Еще «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.
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