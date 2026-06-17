В Воронежской области прошла конференция по обеспеченности региона рыбой

Конференция, посвященная состоянию системы снабжения населения региона рыбной продукцией, состоялась в Воронеже, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства. Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Уточняется, что конференция состоялась на площадке Воронежского государственного университета инженерных технологий. Ее участниками стали производители, переработчики рыбы, представители научного сообщества, власти, сферы ретейла, общественных организаций.
На конференции с докладом выступила представитель регионального минсельхоза Елена Скориданова. Она отметила, что обеспечение продовольственной независимости связано в том числе с производством рыбной продукции. Докладчик поделилась информацией об отраслевых предприятиях на территории Воронежской области. Так, рыболовством в регионе занимаются 26 сельхозтоваропроизводителей. В местных хозяйствах выращивают карпа, толстолобика, белого амура, вислоноса, русского, сибирского осетра, стерлядь, форель, карася, щуку, раков.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.