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В Челябинске завершено строительство первых 500 метров тоннелей метротрама

В Челябинске проложили первые 500 метров метротрамвайных тоннелей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске проложили 500 метров тоннелей южного участка метротрамвайной линии «Север-Юг». Этой работой субподрядчик «16-ое управление СиАрСиСи» занимался с конца декабря прошлого года.

Рабочие собрали 302 из более чем 1,5 тыс. колец обделки. Эти кольца состоят из тысяч железобетонных блоков. На каждое уходит по 1,8 тонны арматуры и по 7,5 кубометров бетона.

Как уточнили в региональном правительстве, в левом перегонном тоннеле прошли 430 метров. Всего необходимо выкопать 2175 метров.

Фото: Дмитрий Сопильняк.

Правый тоннель пока протянулся на 156 из необходимых 2170 метров.

Сейчас одна тяжелая машина прокладывает ход на глубине 17 метров под перекрестком улицы Елькина и Южного переулка. Второй комплекс грызет недра на глубине 11 метров возле ГСК № 202.

Работа продолжается круглосуточно. Ее выполняют специалисты из Китая, которые уже занимались аналогичным подземным строительством на родине.

Как рассказал замначальника горнопроходческого участка Ван Шин, в работах по строительству принимают участие более сотни сотрудников из КНР.