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Что такое корпоративный демографический стандарт, который приняли в Калининградской области

Власти рассказали о новом документе и поддержке граждан.

Источник: Комсомольская правда

Корпоративный демографический стандарт разработан и принят в Калининградской области, учитывая положения национального стандарта.

Как сообщили в министерстве соцполитики региона, это системный набор мер и механизмов, применяемых для формирования корпоративных социально-демографических программ поддержки работников с детьми.

Так, работодатель вправе реализовать любую из перечисленных в документе мер, предусмотреть другие льготы. Сотрудникам могут предоставить, например, выплату при рождении ребенка, отправить в санаторий с детьми, возместить затраты на обучение, предложить дополнительный отпуск, программу страхования и пр.

Более 550 компаний в области уже внедрили меры поддержки сотрудников с детьми, в их числе: «АВТОТОР», агрохолдинг «Залесье», «Калининградский янтарный комбинат», РЖД, «Калининград-ГорТранс», «Водоканал», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Стандарт действует в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки для семей с детьми.