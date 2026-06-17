Что такое корпоративный демографический стандарт, который приняли в Калининградской области

Так, работодатель вправе реализовать любую из перечисленных в документе мер, предусмотреть другие льготы. Сотрудникам могут предоставить, например, выплату при рождении ребенка, отправить в санаторий с детьми, возместить затраты на обучение, предложить дополнительный отпуск, программу страхования и пр.