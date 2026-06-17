Нововоронежские школьники взяли бронзу международного конкурса мультипликаторов

Четыре школьника из г. Нововоронежа — города-спутника Нововоронежской АЭС стали победителями VII международного проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация», который проводит Фонд «АТР АЭС» и программа «Территория культуры Росатома» при поддержке концерна «Росэнергоатом».
В номинации «Лучший город на Земле-мой город» в возрастной группе 14−17 лет третье место со своей творческой работой «Путешествие по России» заняла команда учащихся школы № 3 в составе Анны Бобровой, Максима Коршунова и Ксении Скобелкиной.
Учащийся школы № 1 Захар Повеквечных и его мультфильм «А где же ежик?» отмечен третьим местом в номинации «Если я не буду протирать звезды каждый вечер, они обязательно потускнеют…» в возрастной группе 11−13 лет.
«Ежегодно в Нововоронеже растет количество участников конкурса. В этом году представленные жюри работы показали широкий и живой срез детской мультипликации — от первых проб до вполне уверенных авторских решений. В них есть история и оригинальная визуальная составляющая, это очень увлекательно и содержательно. Надеюсь, у нас, взрослых, сложится интересный и эффективный творческий союз с этими ребятами», — поделился впечатлениями председатель Нововоронежской городской Думы, заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.
Участие в конкурсном отборе приняли 212 школьников из городов расположения объектов атомной промышленности России, а также Абхазии, Беларуси, Венгрии и Турции. Свои анимационные работы конкурсанты присылали по пяти номинациям: «Народ России — единый народ», «Лучший город на Земле — мой город», «Если я не буду протирать звезды каждый вечер, они обязательно потускнеют…», «Союзмультфильм. 90 лет» и «Лунтику 20 лет!». Работы оценивались в двух возрастных категориях: 11−13 лет и 14−17 лет. В финал вышли 63 участника.
В этом году проект «Территория успеха: мультиКЛИПация» посвящен 85-летию со дня рождения выдающегося советского и российского режиссера мультипликационного кино, художника-аниматора Юрия Норштейна и 90-летию со дня основания киностудии «Союзмультфильм». Конкурс проходит в Год единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.
«С каждым годом оценивать работы все сложнее — растет уровень мастерства. Аналогов нашему проекту в России нет, у нас уникальная учебная программа, поэтому искренне поздравляю лауреатов и благодарю всех за участие», — отметила автор и руководитель проекта, член Союза журналистов России Юлия Цыганова.
Справка.
Проект «Территория успеха: мультиКЛИПация» направлен на развитие творческих способностей юных мультипликаторов и кинематографистов, проживающих на территориях расположения предприятий госкорпорации «Росатом».
Фонд «АТР АЭС»- «Фонд содействия развитию муниципальных образований “Ассоциация территорий расположения атомных электростанций” создан с целью объединения совместных усилий АО “Концерн Росэнергоатом” и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого уровня благополучия и экологической комфортности проживания для их жителей.
Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.
Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.