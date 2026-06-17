В Воронежской области расширят реабилитацию детей по электронным сертификатам

Развитие системы электронных сертификатов для комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью продолжается в Воронежской области. Этот вопрос обсудили на выездном заседании облправительства в Борисоглебске, которое прошло под председательством губернатора Александра Гусева.
О пилотном проекте доложили первый замминистра соцзащиты области Алла Дьячкова и заместитель председателя комитета Воронежской облдумы по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Сергей Тириченко.
По словам Аллы Дьячковой, регион одним из первых в стране подключился к федеральной инициативе. Электронный сертификат позволяет родителям быстрее и удобнее получать услуги реабилитации для детей с инвалидностью. Его автоматически оформляет Социальный фонд России на основании данных, поступающих из учреждений медико-социальной экспертизы.
В Воронежской области первыми участниками проекта стали Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» и областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды».
Комплексная реабилитация и абилитация предоставляются детям от четырех до 17 лет включительно, которым инвалидность установлена впервые и которым определена потребность в таких мероприятиях. Курс длится 21 день и может проходить в полустационарной или стационарной форме по утвержденным стандартам.
Право воспользоваться электронным сертификатом сохраняется в течение 12 месяцев с момента первичного установления инвалидности.
По данным министерства социальной защиты, в регионе уже выдано 70 направлений на реабилитацию по электронному сертификату. Пять детей завершили курс, 11 проходят его сейчас, 49 ребят планируют пройти реабилитацию до конца года. Еще пятеро ожидают открытия нового стационарного отделения.
К концу 2026 года число детей, которые смогут воспользоваться электронным сертификатом, планируется увеличить вдвое.
В регионе также продолжают расширять инфраструктуру помощи. В частности, готовится открытие стационарных отделений на базе областного центра социальной помощи семье и детям.
Сергей Тириченко отметил, что профильный комитет облдумы, министерство социальной защиты и уполномоченный по правам ребенка в регионе работают во взаимодействии. Депутаты также ведут прием граждан и используют обратную связь от семей.
Подводя итоги обсуждения, Александр Гусев подчеркнул важность работы по развитию системы реабилитации детей с инвалидностью.