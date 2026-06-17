В Воронежской области расширят реабилитацию детей по электронным сертификатам

Комплексная реабилитация и абилитация предоставляются детям от четырех до 17 лет включительно, которым инвалидность установлена впервые и которым определена потребность в таких мероприятиях. Курс длится 21 день и может проходить в полустационарной или стационарной форме по утвержденным стандартам.