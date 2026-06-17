В Совфеде высказались о восстановлении Киево-Печерской лавры

«Мы тоже переживаем по этому поводу и, естественно, готовы принять участие в восстановлении — при соответствующих условиях. Рассчитываем на то, что такие сюжеты не будут повторяться, потому что это все очень тревожит наше общественное мнение, так же как и удар по панораме “Оборона Севастополя” в Севастополе», — отметил собеседник «Ленты.ру».