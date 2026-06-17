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В Совфеде высказались о восстановлении Киево-Печерской лавры

Россия готова подключиться к восстановлению Киево-Печерской лавры, но только при соблюдении определенных условий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Пожар в храмовом комплексе вспыхнул в ночь на 15 июня. Это случилось на фоне массированного обстрела Киева. В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло из-за удара ВСУ ракетой Patriot. По данным ведомства, снаряд попал на территорию Лавры по причине истекшего срока годности боеприпаса.

«Мы тоже переживаем по этому поводу и, естественно, готовы принять участие в восстановлении — при соответствующих условиях. Рассчитываем на то, что такие сюжеты не будут повторяться, потому что это все очень тревожит наше общественное мнение, так же как и удар по панораме “Оборона Севастополя” в Севастополе», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Сенатор отметил, что Киево-Печерская лавра остается общей святыней для России и Украины. По его словам, Москва всегда испытывала беспокойство о состоянии монастыря и заинтересована в процветании религиозного объекта.

Ранее ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел. Там заявили, что ракета из ЗРК Patriot попала по Лавре из-за поставок Киеву некачественного западного вооружения.