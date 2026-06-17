В Воронеже четвертый год подряд не будет общегородского выпускного

Представитель областного министерства образования сообщил «Ъ-Черноземье», что его «удивил» вопрос о том, состоится ли общегородской выпускной, «учитывая вчерашний день». В Воронеже 16 июня несколько раз включалась сирена, оповещавшая о непосредственной угрозе атаки беспилотников. В связи с этим проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников было прервано — школьников эвакуировали в укрытия, где они находились более двух часов. Позже региональное министерство образования сообщило о переносе экзаменов, признав их проведение 16 июня «нецелесообразным». Сегодня стало известно, что 19 июня состоятся экзамены по географии, биологии и истории. На 3 июля перенесены физика, информатика и химия.