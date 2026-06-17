В Старом Осколе Белгородской области начался ремонт детской поликлиники № 2

Капитальный ремонт детской поликлиники № 2 в Старом Осколе Белгородской области стартовал при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Специалисты обновят здание площадью более 2 тыс. кв. м. Они демонтируют старую электропроводку, заменят системы отопления, вентиляции и освещения, установят современные окна и двери. Также специалисты проведут перепланировку помещений в соответствии с актуальными требованиями пожарной безопасности.
Кроме того, в медучреждении разделят вентиляционные системы, наладят видеонаблюдение и сигнализацию. Для удобства маленьких пациентов и их родителей рентген-кабинет перенесут со второго этажа на первый.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.