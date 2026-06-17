Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области

Режим беспилотной опасности, введенный утром 17 июня на территории Нижегородской области, отменен. Об этом сообщает региональное РСЧС в своем макс-канале.
«При обнаружении обломков не приближаться к ним», — говорится в сообщении.
Телефон экстренных служб — 112.
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