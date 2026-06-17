Нижегородские предприниматели получили цифровой навигатор по господдержке

Как отметил глава министерства промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов, внедрение бота — это не замена, а расширение существующей экосистемы общения с деловым сообществом. Помимо личных визитов в офисы «Моего бизнеса», работы горячей линии и выездных мероприятий в муниципалитетах, предприниматели теперь могут получать подсказки в режиме реального времени. По словам министра, новая опция позволит компаниям быстрее ориентироваться в многообразии мер поддержки и оперативно находить решения для своих проектов.