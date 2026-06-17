Нижегородские предприниматели получили цифровой навигатор по господдержке

В Нижегородской области начал работу интеллектуальный консультант для бизнеса на базе отечественного мессенджера MAX. Новая цифровая служба, созданная региональным минпромом и центром «Мой бизнес», призвана упростить доступ предпринимателей к существующим инструментам развития.
Онлайн-ассистент, разработанный при участии АНО «Горький Тех», обрабатывает запросы пользователей и в автоматическом режиме подбирает оптимальные варианты государственной помощи. Проект реализуется в рамках федерального национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и ориентирован на потребности более 138 тысяч субъектов МСП, действующих в регионе, где занято свыше 680 тысяч человек.
Как отметил глава министерства промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов, внедрение бота — это не замена, а расширение существующей экосистемы общения с деловым сообществом. Помимо личных визитов в офисы «Моего бизнеса», работы горячей линии и выездных мероприятий в муниципалитетах, предприниматели теперь могут получать подсказки в режиме реального времени. По словам министра, новая опция позволит компаниям быстрее ориентироваться в многообразии мер поддержки и оперативно находить решения для своих проектов.
Функционал чат-бота охватывает свыше 70 инструментов финансовой и нефинансовой помощи. База знаний включает предложения областного минпрома, объединенного центра поддержки бизнеса, технопарка «Анкудиновка», Фонда развития промышленности, гарантийной организации, а также Центра компетенций в сфере беспилотных авиационных систем.
Для того чтобы воспользоваться помощником, достаточно перейти по ссылке в мессенджере MAX и описать свою ситуацию в свободной форме. Разработчики рекомендуют указывать организационно-правовую форму и сферу интересов, а также формулировать вопросы максимально конкретно. При смене тематики запроса предусмотрена опция очистки истории диалога, что повышает точность последующих рекомендаций.
Напомним, что полный перечень всех действующих региональных и федеральных льгот доступен на портале мойбизнес52, а также по бесплатному номеру горячей линии: 8 (800) 301−29−94.
Инициатива по запуску цифрового консультанта стала логичным продолжением системной работы в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который включает в себя направления по производительности труда, инвестициям, технологическому предпринимательству и развитию конкуренции, формируя фундамент для долгосрочного экономического роста страны.