«Восемь пострадавших, из которых шесть — дети». Минздрав Беларуси уточнил состоянии пострадавших после атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Ходжаев уточнил, что пострадавшие белорусы были размещены в нескольких больницах Брянской области. И добавил, что между Минздравами обеих стран установлены контакты, также белорусское ведомство на связи с Департаментом здравоохранения Брянской области для максимально оперативного получения информации о состоянии здоровья пострадавших. Министр пояснил, что из Беларуси были направлены три реанимационные бригады, дополненные разными специалистами в составе 11 человек. Уже в Брянске на месте совместно с российскими специалистами будет оцениваться состояние пострадавших белорусов для принятия решений о возможности их транспортировки на родину и оказания необходимой помощи на месте. Кроме того, из Минска в Брянск направили специалистов республиканского уровня.