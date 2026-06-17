«Восемь пострадавших, из которых шесть — дети». Минздрав Беларуси уточнил состоянии пострадавших после атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском

В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших при атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, передает телеграм-канал ведомства.
Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском. В результате погибла одна женщина, и изначально сообщалось, что шесть человек, в том числе дети, получили ранения и были госпитализированы.
Также после произошедшего три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область в сопровождении машин ГАИ и МЧС. А до этого в Минздраве РФ сделали заявление о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
В свою очередь министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев сообщил о том, что для оказания помощи пострадавшим в Брянской области из Минска направили специалистов республиканского уровня. Кроме того, он сказал, число пострадавших увеличилось до восьми.
— При атаке БПЛА на автобус, в котором находились белорусские граждане, не обошлось без жертв — один человек погиб. На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести, — прокомментировал глава Минздрава.
Ходжаев уточнил, что пострадавшие белорусы были размещены в нескольких больницах Брянской области. И добавил, что между Минздравами обеих стран установлены контакты, также белорусское ведомство на связи с Департаментом здравоохранения Брянской области для максимально оперативного получения информации о состоянии здоровья пострадавших. Министр пояснил, что из Беларуси были направлены три реанимационные бригады, дополненные разными специалистами в составе 11 человек. Уже в Брянске на месте совместно с российскими специалистами будет оцениваться состояние пострадавших белорусов для принятия решений о возможности их транспортировки на родину и оказания необходимой помощи на месте. Кроме того, из Минска в Брянск направили специалистов республиканского уровня.
— Это анестезиологи- реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы, — уточнил министр здравоохранения.
Отмечается, что группой белорусских медиков руководит первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. И также для оказания помощи пострадавшим российская сторона направила бригаду врачей из Москвы. Ходжаев не исключил использование медицинского вертолета.
— В случае принятия решения о транспортировке наших граждан готов вертолет медицинской службы для выполнения задачи, — сообщил он.
В Минздраве добавили, что информацию будут оперативно дополнять.
Еще сообщили, что в России прооперируют тяжело пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.
Также стало известно, что СК Беларуси вместе с СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Здесь мы писали, как МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Кроме того, Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми: «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения».
Здесь ранее «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.