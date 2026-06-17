Кафе в Камышине, где отравились 30 человек, закрыли на 60 суток

ВОЛГОГРАД, 17 июн — РИА Новости. Деятельность кафе «ЕвроАзия» в Камышине Волгоградской области, где отравились 30 человек, приостановлена на 60 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. По проведенным территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторным исследованиям у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости проинформировали о 30 обратившихся за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе уточнили, что решением Камышинского городского суда ИП Ким признан виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
«Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в кафе “ЕвроАзия” и услуг доставки продуктов питания из данного кафе населению на 60 суток», — говорится в сообщении суда.