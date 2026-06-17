Кафе в Камышине, где отравились 30 человек, закрыли на 60 суток

Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. По проведенным территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторным исследованиям у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости проинформировали о 30 обратившихся за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.