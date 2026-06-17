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21 выпускник написал ЕГЭ на 100 баллов в Нижнем Новгороде

Речь идет о тех выпускниках, кто писал экзамен в первый день лета.

Источник: Нижегородская правда

21 школьник сдал ЕГЭ на 100 баллов в Нижнем Новгороде. Речь идет о тех выпускниках, кто писал экзамен в первый день лета, рассказал мэр Юрий Шалабаев.

21 выпускник из школ № 8, 120, 33, 102, 137, 51, 55, 174, 91, 182, лицеев № 40, 82, 8, 165, 36 и гимназий № 1, 13, 50, 53 получили высшие баллы по литературе, истории и химии.

С успешным результатом школьников поздравил Юрий Шалабаев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что двух школьников удалили с ГИА по географии и обществознанию из-за шпаргалок.