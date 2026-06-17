Водителям с обычными правами разрешат управлять вездеходами и багги

В России водителям с правами категорий B, C или D разрешат садиться за руль арендованных вездеходов, багги и снегоболотоходов. Об этом, ссылаясь на принятый Совфедом закон, пишет BFM Кубань в среду, 17 июня.
Раньше для такой тяжёлой внедорожной техники требовалось удостоверение тракториста-машиниста. Как отметил председатель комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын, новые правила помогут развитию мото- и снегоходного туризма. Закон также может быть выгоден малому бизнесу, который занимается прокатом машин. Документ вступит в силу через десять дней после официальной публикации.
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