В Прикамье сокращается дефицит кадров в сфере здравоохранения

Как отметил господин Рожнев, обеспеченность врачами выросла в 25 муниципальных образованиях Прикамья, а количество среднего медперсонала увеличилось в 20 территориях. Он отметил также, что сегодня для привлечения кадров в медицине действует несколько мер поддержки, в том числе единовременные выплаты, компенсации аренды жилья и прочее.