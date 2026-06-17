32 свадьбы на сцене: в Нью‑Йорке переосмыслили «Ромео и Джульетту»

Идея возникла после поездки Али в Ларедо (штат Техас), где он познакомился с помолвленными Оскаром Диасом и Джанелли Мендозой. Пара рассказала о сложностях своих отношений из‑за географического барьера: влюблённые, живущие по разные стороны границы, порой женятся прямо у «стены» в присутствии пастора. Эта история глубоко впечатлила режиссёра и вдохновила его изменить концовку пьесы.