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32 свадьбы на сцене: в Нью‑Йорке переосмыслили «Ромео и Джульетту»

В Нью-Йорке представили необычную версию «Ромео и Джульетты» с 32 реальными свадебными церемониями в финале. Режиссер Сахим Али переосмыслил пьесу через тему иммиграции и границы США и Мексики. Первыми на сцене поженились Оскар Диас и Джанелли Мендоза, чья история вдохновила постановку. Актёры, играющие брата Лоуренса, прошли рукоположение для проведения обрядов.

Источник: Unsplash

В Нью‑Йорке представили необычную версию шекспировской «Ромео и Джульетты»: в финале спектакля пройдут настоящие свадьбы — всего запланировано 32 церемонии. Об этом пишет People.

Режиссёр Сахим Али радикально переработал классическую пьесу. Он поместил шекспировскую историю в современный контекст, связав ее с темой иммиграции и ситуацией на границе США и Мексики. Ключевой образ — «стена» между странами — стал метафорой разъединения и объединения, перекликающейся с конфликтом семей Монтекки и Капулетти.

Идея возникла после поездки Али в Ларедо (штат Техас), где он познакомился с помолвленными Оскаром Диасом и Джанелли Мендозой. Пара рассказала о сложностях своих отношений из‑за географического барьера: влюблённые, живущие по разные стороны границы, порой женятся прямо у «стены» в присутствии пастора. Эта история глубоко впечатлила режиссёра и вдохновила его изменить концовку пьесы.

Оскар и Джанелли стали первыми, кто сыграл свадьбу на сцене во время премьерного показа. Для последующих спектаклей Али находил пары главным образом через рекомендации знакомых — желающие сочетаться браком или обновить свадебные клятвы охотно откликались на необычный шанс.

Чтобы сделать событие ещё более аутентичным, актёры, исполняющие роль брата Лоуренса, прошли официальное рукоположение — теперь они вправе вести церемонии бракосочетания. Так границы между театром и реальностью стираются, а романтика искусства переплетается с реальными историями любви.

Постановка идёт в рамках программы «Шекспир в парке» и предлагает зрителям не просто спектакль, а живой опыт, соединяющий вечные темы страсти и верности с актуальными социальными вопросами.

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