Пекарня «Хлебушек» из Татарстана стала призером всероссийского конкурса

Пекарня «Хлебушек» из Зеленодольского района Татарстана заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей — 2026», войдя в число лучших сельских пекарен страны, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Участие соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Финал, в котором состязались 20 сельских пекарен из разных регионов России, прошел 2−3 июня в Москве. Всего на конкурс поступило свыше 500 заявок от малых и микропредприятий из 67 субъектов. Первое место заняла пекарня «Айнатур» из Оренбургской области.
Соревнования направлены на поддержку сельских пекарей, популяризацию локального производства и развитие агротуризма. В течение двух дней команды выполняли практические задания: готовили хлеб из ржаной и пшеничной муки, сдобные и хлебобулочные изделия с региональным колоритом. Финалисты также проводили дегустации и презентации о развитии бизнеса.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.