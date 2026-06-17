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Пригородный поезд отменят между Жигулевском и Самарой 24 июня

Изменения в расписании движения транспорта Самарской области связаны с проведением ремонтных работ на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 24 июня 2026 года временно изменится расписание движения поездов на участке Жигулевское море — Жигулевск. В этот день не будет курсировать пригородный состав № 7132/7131, который обычно отправляется из Жигулевска в 06:20 и прибывает в Самару в 08:10. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

«Отмена рейса вызвана проведением необходимых ремонтных работ Куйбышевской железной дороги», — пояснил перевозчик.

Пассажиров призывают следить за актуальным расписанием на официальном сайте и в кассах вокзалов. Информации о возобновлении движения по обычному графику пока нет.