Пригородный поезд отменят между Жигулевском и Самарой 24 июня

В Самарской области 24 июня 2026 года временно изменится расписание движения поездов на участке Жигулевское море — Жигулевск. В этот день не будет курсировать пригородный состав № 7132/7131, который обычно отправляется из Жигулевска в 06:20 и прибывает в Самару в 08:10. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.