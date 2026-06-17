Ремонт моста через реку Суксунчик в Прикамье завершат до конца года

На объекте уже возведены опоры, уложены балки пролетных строений и забетонировано основание. Обновленный мост будет выполнен из капитальных стальных конструкций с асфальтобетонным покрытием проезжей части. Для удобства пешеходов проектом предусмотрены тротуар и освещение. Подъезд к мосту планируется поднять и расширить, а отрезок дороги, ведущей к нему, заасфальтировать. Кроме того, на другой стороне реки появится удобное место для парковки.