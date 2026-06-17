Ремонт моста через реку Суксунчик в Прикамье завершат до конца года

Ремонт моста через реку Суксунчик в деревне Кошелево Пермского края проводится в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют до конца 2026 года, сообщили в администрации Суксунского муниципального округа.
На объекте уже возведены опоры, уложены балки пролетных строений и забетонировано основание. Обновленный мост будет выполнен из капитальных стальных конструкций с асфальтобетонным покрытием проезжей части. Для удобства пешеходов проектом предусмотрены тротуар и освещение. Подъезд к мосту планируется поднять и расширить, а отрезок дороги, ведущей к нему, заасфальтировать. Кроме того, на другой стороне реки появится удобное место для парковки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.