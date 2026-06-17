В Таганрогском театре имени Чехова приступили к третьему этапу реставрации

На первых двух этапах специалисты выполнили защиту и усиление фундамента исторического здания. Сейчас реализуется третий этап: изготавливаются оконные блоки, идет оштукатуривание подвальных помещений и реставрация кровли. Глава города отметила, что на совещании подрядчику обозначили ключевые приоритеты. Среди них — «нарастить темпы выполнения работ», обеспечить полное соответствие условиям сметы контракта и освоить все средства.