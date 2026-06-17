Водитель из Зеленоградска, сбивший насмерть мужчину в Петрово, стал фигурантом уголовного дела

68-летний горожанин ехал за рулем «Хендай» по поселковой ул. Советской со стороны поселка Свободное в направлении Холмогоровки. На пешехода он наехал на перекрестке неравнозначных дорог. 85-летний местный житель пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.