Корова из Татарстана стала самой продуктивной голштинской коровой России

Корова по кличке Эстер из агрофирмы «Август-Муслюм» Татарстана заняла первую строчку в рейтинге «Топ-10 коров по наивысшей лактации», подготовленном Ассоциацией производителей крупного рогатого скота голштинской породы, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Это достижение отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
По итогам 2025-го годовой надой рекордсменки составил 23,8 тонны молока (жир — 2,92%, белок — 3,22%). Средняя суточная продуктивность Эстер превышала 80 литров, а пиковый показатель достиг 109 литров в день.
За все время корова суммарно дала предприятию почти 84 тонны молока. Отметим, что 8 июня Эстер родила телочку с выдающимися генами — потомство от быка чешского происхождения Динамо.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.