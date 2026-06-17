Лабораторный корпус Курского ГАУ хотят отремонтировать за 60 млн рублей

Курский государственный аграрный университет (ГАУ) объявил конкурс на первый этап ремонта своего лабораторного корпуса на улице Карла Маркса, 70 в областном центре. Начальная цена контракта — 60,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.