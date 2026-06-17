В Ростове открылся форум пищевой промышленности

В Ростове стартовал форум «Инновации в пищевой промышленности — повышение эффективности производства и экспортного потенциала отрасли». Ключевая тема — внедрение инноваций для роста производства и расширения рынков сбыта.
Стратегические ориентиры озвучил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.
«Ростовская область является одним из ведущих экспортеров России. Мы занимаем второе место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта в ЮФО», — отметил Павел Павлов.
Согласно указу Президента, к 2030 году объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти более чем на две трети. Достичь этих показателей Ростовской области помогают развитая инфраструктура и выгодное географическое положение.
Участников форума приветствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» Наталья Минаева.
Первым мероприятием форума стала пленарная сессия «Пищевая промышленность как драйвер роста экспорта продукции с высокими уровнями передела».
До 19 июня в деловой программе заявлены выставка «ЮгПродТех — 26», фестиваль локальных продуктов, панельные дискуссии и международные закупочные сессии.
Мероприятие призвано стимулировать развитие отрасли в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».