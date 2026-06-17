Глава Октябрьского района Ростовской области вступила в должность

Во время церемонии госпожа Юшковская подписала распоряжение о вступлении в должность. «Символом преемственности и ответственности за будущее муниципалитета стало вручение Знака Главы Октябрьского района, который передал председатель Собрания депутатов Евгений Луганцев», — отмечается в сообщении.