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Глава Октябрьского района Ростовской области вступила в должность

Татьяна Юшковская официально вступила в должность главы администрации Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Источник: Коммерсантъ

Татьяна Юшковская официально вступила в должность главы администрации Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Во время церемонии госпожа Юшковская подписала распоряжение о вступлении в должность. «Символом преемственности и ответственности за будущее муниципалитета стало вручение Знака Главы Октябрьского района, который передал председатель Собрания депутатов Евгений Луганцев», — отмечается в сообщении.

Ранее Татьяна Юшковская занимала должность заместителя главы Октябрьского района.