Марк Эйдельштейн залез на забор закрытого «Водника»

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн забрался на забор заброшенного стадиона «Водник». Соответствующее фото он опубликовал в своем Telegram-канале.
Артист также поделился снимками из разных точек Нижнего Новгорода — Гребного канала, моста, набережных, сопроводив их фразой «Миллениалы под прикрытием».
Напомним, 17 ноября общественности представили первый мастер-план будущего развития территории стадиона по программе КРТ. Согласно проекту, на месте стадиона хотят разместить спорткомплекс с крытой ледовой ареной, спортзалом, тренировочными залами и подземной стоянкой, а также фитнес-клуб со стоянкой и футбольное поле площадью 62 на 42 метра с тремя беговыми дорожками и воркаутом. Помимо хоккея и футбола посетители смогут заниматься теннисом и фигурным катанием, легкой атлетикой и триатлоном, а также регби.
Нижегородцы подчеркнули, что и легендарные стадионы «Водник» и «Динамо» уже десятки лет ждали реконструкции. Напомним, что «Воднику» планируют дать вторую жизнь в качестве центра детско-юношеского спорта, а стадион «Динамо» обновляют с акцентом на взрослый спорт.
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