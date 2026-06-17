Воронежский кинолог рассказал, заменят ли роботы собак-полицейских

«Собака — живое существо, она учится выбирать необходимый запах. А электронный нос реагирует практически на всё. Будет в шкафу лежать самая обычная хлорка — собака мимо пройдёт, а электронный нос на неё среагирует. А вот тандем собаки и газоанализатора получился неплохой. Например, газоанализатор показывает, что в шкафу что-то находится, собака принюхивается и уходит — значит, нет ничего подозрительного», — пояснил Сергей Яковлевич.