Воронежский кинолог рассказал, заменят ли роботы собак-полицейских

Никакой «электронный нос» не сравнится с носом подготовленного пса. Однако тандем собаки и робота может получился неплохой, отметил в беседе с vrn.aif.ru председатель Воронежского совета ветеранов кинологической службы Сергей Рубинштейн.
«Собака — живое существо, она учится выбирать необходимый запах. А электронный нос реагирует практически на всё. Будет в шкафу лежать самая обычная хлорка — собака мимо пройдёт, а электронный нос на неё среагирует. А вот тандем собаки и газоанализатора получился неплохой. Например, газоанализатор показывает, что в шкафу что-то находится, собака принюхивается и уходит — значит, нет ничего подозрительного», — пояснил Сергей Яковлевич.
Он отметил, что в последнее время собаки-полицейские стали ещё более востребованы, чем раньше.