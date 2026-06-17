Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский кинолог рассказал, заменят ли роботы собак-полицейских

Сейчас собаки-полицейские даже более востребованы, чем раньше.

Источник: АиФ Воронеж

Никакой «электронный нос» не сравнится с носом подготовленного пса. Однако тандем собаки и робота может получился неплохой, отметил в беседе с vrn.aif.ru председатель Воронежского совета ветеранов кинологической службы Сергей Рубинштейн.

«Собака — живое существо, она учится выбирать необходимый запах. А электронный нос реагирует практически на всё. Будет в шкафу лежать самая обычная хлорка — собака мимо пройдёт, а электронный нос на неё среагирует. А вот тандем собаки и газоанализатора получился неплохой. Например, газоанализатор показывает, что в шкафу что-то находится, собака принюхивается и уходит — значит, нет ничего подозрительного», — пояснил Сергей Яковлевич.

Он отметил, что в последнее время собаки-полицейские стали ещё более востребованы, чем раньше.