Военный эксперт оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше

«Действия командира и экипажа в сложившейся обстановке надо оценивать как исключительно правильные. При опасном сближении очень трудно понять, действительно ли это мирное судно без враждебных намерений или же замаскированный корабль, на котором находится несколько тонн взрывчатки», — пояснил Ходаренок.