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Военный эксперт оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше

Военный эксперт Михаил Ходаренок высоко оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Григорович» при опасном сближении с британской яхтой в Ла-Манше. Он пояснил, что в море сложно отличить мирное судно от замаскированного катера со взрывчаткой, а решительные действия моряков были необходимы для пресечения провокаций.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Действия экипажа российского фрегата «Адмирал Григорович», предотвратившего опасное сближение с британской яхтой в проливе Ла-Манш, были исключительно правильными и единственно возможными в сложившейся обстановке. Такую оценку в беседе с ИС «Вести» высказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, в море крайне сложно оперативно определить истинные намерения приближающегося судна, поскольку под видом мирной гражданской яхты может скрываться замаскированный катер со взрывчаткой.

«Действия командира и экипажа в сложившейся обстановке надо оценивать как исключительно правильные. При опасном сближении очень трудно понять, действительно ли это мирное судно без враждебных намерений или же замаскированный корабль, на котором находится несколько тонн взрывчатки», — пояснил Ходаренок.

Он напомнил, что подобные прецеденты уже случались в мировой военно-морской практике, поэтому решительные действия российских моряков были необходимы для пресечения любых потенциальных угроз и провокаций.

Ранее Министерство обороны сообщило, что парусная яхта Bright Future под флагом Великобритании проигнорировала запросы по радиосвязи и пошла на опасное сближение с российским фрегатом в Ла-Манше.

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