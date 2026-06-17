В Совфеде напомнили Минтрансу о проблемах с субсидированными авиабилетами

Совет Федерации внёс вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий на калининградском направлении в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом шла речь на заседании Совфеда с участием министра транспорта РФ Андрея Никитина.
Вопрос так называемого бесшовного субсидирования поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Он напомнил, что средств на авиасубсидии для обеспечения транспортной доступности жителей Калининградской области постоянно не хватает, и вопрос обеспечения доступности авиасубсидий по их фактической потребности был поддержан во время Дней Калининградской области в Совете Федерации в марте. «Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объёме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе», — обратился сенатор к министру Никитину.
На заседании спикер палаты Валентина Матвиенко подтвердила, что вопрос обсуждался накануне во время ее встречи с главой Минтранса РФ. «Мы обсуждали эту тему, и плоский тариф, который введён. В общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом, доступным для всех», — сообщила она.
Напомним, в конце мая в штабе общественной поддержки ЕР прошел круглый стол, посвященный проблемам субсидированных авиаперевозок. Во время обсуждения участники встречи признали проблемы, с которыми сталкиваются жители региона. При этом констатировали, что ситуация не меняется, билетов по льготным тарифам в продаже нет.
После круглого стола «Аэрофлот» ввел для калининградцев так называемые плоские тарифы, которые почти в два раза дороже субсидированных. При этом продаются они на сайте авиакомпании в разделе для субсидированных. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что это сделано «ради удобства». На вопрос, где будут продаваться субсидированные билеты в случае их появления в продаже, в «Аэрофлоте» не ответили.
С начала 2026 года федеральные власти направили на субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении 349 млн руб. — в 3,4 раза меньше, чем в 2025 году, по итогам которого объем субсидирования составил 1,2 млрд рублей.