Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура обязала управляющие компании Балтийска заняться контролем качества воды

Суд обязал УК разработать программы производственного контроля.

Сразу несколько управляющих компаний Балтийска обязаны по решению суда разработать программы производственного контроля качества воды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В списке 7 частных организаций, которые работают на территории округа: ООО «УК “Золотой Феникс”, ООО “УК “БалтДом”, ООО “Теплостан”, ООО “Теплостан-Запад”, ООО “Старград”, ООО “ЧУК-Запад”, ООО “УК “Светлый Дом”. Было установлено, что все они не принимали мер по разработке программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в многоквартирных домах.

Теперь они должны не только разработать программу, но и согласовать ее с территориальным отделом Роспотребнадзора.