Прокуратура обязала управляющие компании Балтийска заняться контролем качества воды

В списке 7 частных организаций, которые работают на территории округа: ООО «УК “Золотой Феникс”, ООО “УК “БалтДом”, ООО “Теплостан”, ООО “Теплостан-Запад”, ООО “Старград”, ООО “ЧУК-Запад”, ООО “УК “Светлый Дом”. Было установлено, что все они не принимали мер по разработке программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в многоквартирных домах.