Прокуратура обязала управляющие компании Балтийска заняться контролем качества воды

Сразу несколько управляющих компаний Балтийска обязаны по решению суда разработать программы производственного контроля качества воды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В списке 7 частных организаций, которые работают на территории округа: ООО «УК “Золотой Феникс”, ООО “УК “БалтДом”, ООО “Теплостан”, ООО “Теплостан-Запад”, ООО “Старград”, ООО “ЧУК-Запад”, ООО “УК “Светлый Дом”. Было установлено, что все они не принимали мер по разработке программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в многоквартирных домах.
Теперь они должны не только разработать программу, но и согласовать ее с территориальным отделом Роспотребнадзора.