Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля

Нижний Новгород станет площадкой для проведения матча за OLIMPBET Суперкубок России 2026 года — игра пройдёт 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза.
Для Нижнего Новгорода это возвращение большого футбольного события: в последний раз город принимал матч за Суперкубок восемь лет назад. Стадион «Нижний Новгород», открытый в 2018 году, уже успел зарекомендовать себя как крупная спортивная арена — он был одной из площадок чемпионата мира по футболу, в том числе принял две игры плей‑офф.
Кроме того, здесь провела матч национальная сборная России: в рамках отборочного турнира к Евро‑2020 россияне встречались с командой Кипра.
Сейчас Суперкубок удерживает ЦСКА: в прошлом розыгрыше, который состоялся 12 июля 2025 года в Казани на стадионе «Казань Арена», армейцы взяли верх над «Краснодаром» со счётом 1:0.
Ранее в ФК «Пари НН» официально объявили о трансфере Шнапцева в «Балтику».