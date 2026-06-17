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Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля

За трофей поборются «Зенит», завоевавший звание чемпиона России, и «Спартак», ставший обладателем национального кубка.

Нижний Новгород станет площадкой для проведения матча за OLIMPBET Суперкубок России 2026 года — игра пройдёт 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза.

За трофей поборются «Зенит», завоевавший звание чемпиона России, и «Спартак», ставший обладателем национального кубка.

Для Нижнего Новгорода это возвращение большого футбольного события: в последний раз город принимал матч за Суперкубок восемь лет назад. Стадион «Нижний Новгород», открытый в 2018 году, уже успел зарекомендовать себя как крупная спортивная арена — он был одной из площадок чемпионата мира по футболу, в том числе принял две игры плей‑офф.

Кроме того, здесь провела матч национальная сборная России: в рамках отборочного турнира к Евро‑2020 россияне встречались с командой Кипра.

Сейчас Суперкубок удерживает ЦСКА: в прошлом розыгрыше, который состоялся 12 июля 2025 года в Казани на стадионе «Казань Арена», армейцы взяли верх над «Краснодаром» со счётом 1:0.

Ранее в ФК «Пари НН» официально объявили о трансфере Шнапцева в «Балтику».