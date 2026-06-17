Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля

Для Нижнего Новгорода это возвращение большого футбольного события: в последний раз город принимал матч за Суперкубок восемь лет назад. Стадион «Нижний Новгород», открытый в 2018 году, уже успел зарекомендовать себя как крупная спортивная арена — он был одной из площадок чемпионата мира по футболу, в том числе принял две игры плей‑офф.