На ул. Гагарина разрешили вырубить 149 деревьев для строительства магазина

Администрация Калининграда выдала ООО «ТЦ Гагаринский» порубочный билет на вырубку 149 деревьев на участке на ул. Юрия Гагарина. Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации.
Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:132607:674 площадью 3438 кв. м. Согласно порубочному билету, компании разрешено снести 149 деревьев и уничтожить 242 кв. м газона и иной травянистой растительности. Работы планируется провести в рамках строительства объекта капитального строительства.
Как следует из проекта компенсационного озеленения, участок отведен под строительство магазина. Также отмечается, что в настоящее время на территории произрастают 149 деревьев различных пород, большинство из них ослабленные и подлежат вырубке.
Согласно ведомости вырубаемых зеленых насаждений, на участке растут 37 серых ольх, 29 ломких ив, 28 козьих ив, 15 черных ольх, 11 черемух, 10 остролистных кленов, 7 кленов-яворов, 6 вязов, 5 осин, а также один граб.
Изображение взято из документации.
Взамен вырубленных насаждений инвестор обязан провести компенсационное озеленение. Проект предусматривает высадку 104 деревьев. В частности, планируется посадить 102 обыкновенных граба, которые сформируют живую изгородь, а также два остролистных клена. Кроме того, на участке предполагается устройство нового газона площадью 242 кв. м.
Компенсационное озеленение планируется выполнить на территориях общего пользования вдоль жилых домов на ул. Куйбышева, 100, и ул. Гагарина, 101, а также частично на самом участке застройки. Размер компенсационной выплаты составил 4,75 млн рублей.